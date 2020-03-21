"Аэрофлот" меняет программу полетов из-за распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" меняет полетную программу из Москвы, сообщает пресс-служба компании.

Самолеты продолжат летать Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Бухарест, Женеву, Париж. В США с 29 марта остается только рейс Москва – Нью-Йорк – Москва. В связи с отзывом российских властей решения о приостановке полетов по маршруту Москва – Дубай – Москва с 23 марта будет выполняться один ежедневный рейс.

Временные ограничения коснутся полетов в Прагу, Мюнхен, Франкфурт, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Варшаву, Вильнюс, Таллин, Вену, Бухару, Самарканд, Ригу, Ташкент, Белград, Тиват, Любляну, Ларнаку, Алматы, Караганду, Нур-Султан и другие. Кроме того, станет меньше рейсов Минск, Бишкек, Ош, Париж, Брюссель, Амстердам, Берлин. Некоторые же рейсы сохранят для вывоза россиян.

Пассажирам отмененных рейсов и пассажирам, попадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера предлагают оформить возврат и получить полную стоимость за билет по месту его приобретения. Возможно однократное изменение даты без дополнительных сборов или изменение маршрута.

В Росавиации уточнили, что авиакомпании РФ за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран. Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией. Прорабатываются варианты возвращения соотечественников из Южной Америки.

За сутки количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 253 до 306. 53 новых пациента зафиксировано в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.

Граждане посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.