Более 450 россиян вернулись из Марокко спецрейсом, организованным Azur Air

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461 россиянин вернулись из Марокко спецрейсом, организованным авиакомпанией Azur Air, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Специальный рейс авиакомпании Azur Air (ZF9901) приземлился в столичном аэропорту Внуково в 20:17 23 марта. На борту самолета в Россию из Марокко вернулся 461 гражданин РФ из 521, которые были заявлены на вылет генеральным консульством РФ в Касабланке", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что остальные 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации. В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами. Они пребывали в Марокко по линии туроператора. Остальные же были самостоятельными путешественниками.

Ранее было известно, что спецрейс из Марокко организовали при договоренности Ростуризма, Росавиации и МИД. Эвакуация была связана с введением в стране режима чрезвычайного положения с 20 марта вследствие угрозы распространения коронавируса.

В настоящий момент организуется эвакуация россиян с территорий иностранных государств в связи с пандемией коронавируса. В частности, всех граждан РФ планируют вывезти с территории Кубы до 24 марта. Ранее эвакуацию 500 россиян планировали осуществить с территории Черногории. Рекомендацию российским туристам вернуться на родину звучало от посольства в Армении.

Численность случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 300 тысяч. В России в настоящий момент обнаружено 438 человек, инфицированных COVID-19.