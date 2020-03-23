Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

23 марта, 22:51

Более 450 россиян вернулись из Марокко спецрейсом, организованным Azur Air

общество

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

461 россиянин вернулись из Марокко спецрейсом, организованным авиакомпанией Azur Air, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Специальный рейс авиакомпании Azur Air (ZF9901) приземлился в столичном аэропорту Внуково в 20:17 23 марта. На борту самолета в Россию из Марокко вернулся 461 гражданин РФ из 521, которые были заявлены на вылет генеральным консульством РФ в Касабланке", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что остальные 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации. В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами. Они пребывали в Марокко по линии туроператора. Остальные же были самостоятельными путешественниками.

Ранее было известно, что спецрейс из Марокко организовали при договоренности Ростуризма, Росавиации и МИД. Эвакуация была связана с введением в стране режима чрезвычайного положения с 20 марта вследствие угрозы распространения коронавируса.

В настоящий момент организуется эвакуация россиян с территорий иностранных государств в связи с пандемией коронавируса. В частности, всех граждан РФ планируют вывезти с территории Кубы до 24 марта. Ранее эвакуацию 500 россиян планировали осуществить с территории Черногории. Рекомендацию российским туристам вернуться на родину звучало от посольства в Армении.

Численность случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 300 тысяч. В России в настоящий момент обнаружено 438 человек, инфицированных COVID-19.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика