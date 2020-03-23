Более 450 россиян вернулись из Марокко спецрейсом, организованным Azur Air

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
461 россиянин вернулись из Марокко спецрейсом, организованным авиакомпанией Azur Air, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
"Специальный рейс авиакомпании Azur Air (ZF9901) приземлился в столичном аэропорту Внуково в 20:17 23 марта. На борту самолета в Россию из Марокко вернулся 461 гражданин РФ из 521, которые были заявлены на вылет генеральным консульством РФ в Касабланке", – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что остальные 60 россиян не смогли пройти процедуру регистрации. В составе вернувшихся граждан 27 человек были организованными туристами. Они пребывали в Марокко по линии туроператора. Остальные же были самостоятельными путешественниками.
Ранее было известно, что спецрейс из Марокко организовали при договоренности Ростуризма, Росавиации и МИД. Эвакуация была связана с введением в стране режима чрезвычайного положения с 20 марта вследствие угрозы распространения коронавируса.
В настоящий момент организуется эвакуация россиян с территорий иностранных государств в связи с пандемией коронавируса. В частности, всех граждан РФ планируют вывезти с территории Кубы до 24 марта. Ранее эвакуацию 500 россиян планировали осуществить с территории Черногории. Рекомендацию российским туристам вернуться на родину звучало от посольства в Армении.
Численность случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 300 тысяч. В России в настоящий момент обнаружено 438 человек, инфицированных COVID-19.
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