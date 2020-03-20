"Победа" и "Аэрофлот" вывезут туристов из Черногории

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" получили разрешения на вывоз российских туристов из Черногории.
Как сообщило в Facebook посольство России в Черногории, рейсы будут осуществлены 20 марта.
Самолеты "Победы" вылетят из аэропорта Подгорицы в 9:00 и 12:10, борт "Аэрофлота" – в 15:30 по местному времени.
В посольстве подчеркнули, что информация является предварительной, время рейсов может измениться.
Первые 150 находившихся в Черногории российских туристов были доставлены в Москву 19 марта.
Черногория выдала разрешение на вывоз туристов
17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
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