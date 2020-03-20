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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической остановки, передает "Комсомольская правда".
Пресс-служба агентства советовала организованным группам обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока путешествия. Самих операторов попросили отказаться от реализации туров и оказать содействие в перебронировании.
Ростуризм пояснил, что все больше популярных у туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан. Ряд стран также ограничил передвижения на своих территориях, принимая меры карантинного характера.
При этом большинство стран принимает меры без уведомления, создавая риски при возвращении туристов домой. В агентстве напомнили, что прибывающим из-за рубежа лицам предписано пройти двухнедельную самоизоляцию.
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Ранее Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Граждане, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте для оперативной связи.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения COVID-19. Он попросил и госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.
Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
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