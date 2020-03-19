Ростуризм запустил онлайн-форму обратной связи для туристов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ростуризм в связи с распространением коронавируса запустил форму обратной связи для туристов. Об этом говорится на сайте организации.
Туристы, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте Ростуризма для оперативного с ними контакта.
"Данная форма предназначена для добровольного предоставления в Федеральное агентство по туризму информации о своей зарубежной поездке с целью обеспечения возможности связи с Вами в случае возникновения требующих этого обстоятельств", – говорится в сообщении.
Ведомство также обращает внимание, что подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение "Зарубежный помощник" МИД России.
В случае возникновения ситуаций, затрудняющих возвращение на территорию РФ, необходимо обращаться на круглосуточные телефоны горячих линий Ростуризма 8 (499) 678-12-03, 8 (495) 959-15-66 и 8 (915) 117-04-51 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам воздержаться от покупок туров и экскурсионных поездок за границу. Она также напомнила о рекомендациях премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Мишустин ранее утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он поручил Минздраву проинформировать как государственные, так и частные медицинские медучреждения о мерах по оказанию первой помощи больным COVID-19.
Премьер-министр также рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом. Также он попросил госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: