Ростуризм запустил онлайн-форму обратной связи для туристов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ростуризм в связи с распространением коронавируса запустил форму обратной связи для туристов. Об этом говорится на сайте организации.

Туристы, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму на сайте Ростуризма для оперативного с ними контакта.

"Данная форма предназначена для добровольного предоставления в Федеральное агентство по туризму информации о своей зарубежной поездке с целью обеспечения возможности связи с Вами в случае возникновения требующих этого обстоятельств", – говорится в сообщении.

Ведомство также обращает внимание, что подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение "Зарубежный помощник" МИД России.

В случае возникновения ситуаций, затрудняющих возвращение на территорию РФ, необходимо обращаться на круглосуточные телефоны горячих линий Ростуризма 8 (499) 678-12-03, 8 (495) 959-15-66 и 8 (915) 117-04-51 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам воздержаться от покупок туров и экскурсионных поездок за границу. Она также напомнила о рекомендациях премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Мишустин ранее утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он поручил Минздраву проинформировать как государственные, так и частные медицинские медучреждения о мерах по оказанию первой помощи больным COVID-19.

Премьер-министр также рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом. Также он попросил госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.

