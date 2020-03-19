Захарова рекомендовала россиянам не покупать туры для выезда за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиянам рекомендовали воздержаться от покупок туров для выезда за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя дипведомства Марию Захарову.
"Мы вновь повторяем рекомендацию, которую дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От себя ее повторяем и хотим сказать, что, конечно, сейчас не время ожидать окончания туров, отдыха и уж тем более покупать новые, а иногда даже по бросовым ценам", – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что то же самое касается экскурсионных поездок и других способов выезда за границу.
Ранее Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, он поручил Минздраву проинформировать как государственные, так и частные медицинские медучреждения о мерах по оказанию первой помощи больным COVID-19.
Премьер-министр также рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом. Также он попросил госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.
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