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Москва 24

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Общество

10:23

"Аэрофлот" приостановит рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" приостановит рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию по 30 апреля, говорится в сообщении авиакомпании.

Речь идет о рейсах в/из Москвы в Ханой (Вьетнам) с 31 марта, Хошимин (Вьетнам) с 1 апреля, Пхукет (Таиланд) с 29 марта и Анталию (Турция) с 28 марта.

С 23 марта Россия из-за распространения коронавируса ограничила авиасообщение более чем со 140 странами.

Ранее "Аэрофлот" изменил полетную программу из Москвы, ограничив рейсы в Прагу, Мюнхен, Франкфурт, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Варшаву, Вильнюс, Таллин, Вену, Бухару, Самарканд, Ригу, Ташкент, Белград, Тиват, Любляну, Ларнаку, Алматы, Караганду, Нур-Султан и другие.

Кроме того, станет меньше рейсов в Минск, Бишкек, Ош, Париж, Брюссель, Амстердам, Берлин. Некоторые же рейсы сохранят для вывоза россиян.

В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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