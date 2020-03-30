Вирусолог опроверг мнение о возможности заражения питомцев коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в ходе беседы с Москвой 24 назвал самонадеянным заявление о возможности заражения домашних животных коронавирусом.

Как отметил вирусолог, нельзя делать подобных заявлений без результатов собственных исследований. По словам Колбасова, есть только две организации, которые могут давать официальные комментарии по этому вопросу.

"Это ВОЗ, которая четко определила, что домашние животные не рассматриваются в качестве фактора риска, и Всемирная организация здоровья животных, у которой аналогичная позиция по данному вопросу", – заявил вирусолог.

Колбасов считает, чтобы высказывать подобные мнения, необходимо подкреплять их результатами исследований.

"Для того чтобы делать какие то альтернативные заявления, надо иметь результаты собственных исследований. Здесь несколько самонадеянно давать какие-то комментарии, не имея экспериментальных данных, которые бы опровергали позицию официальных органов, уполномоченных давать такие разъяснения", – отметил эксперт.

Так представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что на данный момент официальная позиция организации не менялась, но она не исключила такой возможности.





Мелита Вуйнович представитель Всемирной организации здравоохранения Каждый день идут какие-то изменения по рекомендациям. Если что-то измениться, мы сразу сообщим.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. По его словам, пока специалисты не могут объяснить, почему COVID-19 выявляется у животных, однако переход патогена от человека к домашним питомцам все же возможен.

С 30 марта в Москве для всех горожан, независимо от возраста, ввели домашний режим самоизоляции. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте. Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях: выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; необходимости вынести мусор.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом по примеру Москвы и Московской области. Он подчеркнул, что основная задача правительства – "работать на опережение и минимизировать распространение вируса".

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным организации, в мире зафиксировано уже более 638 тысяч случаев заражения, более 30 тысяч человек скончалось. Общее число больных коронавирусом в России составляет 1 534 человека, из них 1 014 из них – в Москве.