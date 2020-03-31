Москвичи стали сдавать животных в аренду для прогулок во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В интернете начали появляться объявления о сдаче питомцев в аренду. В них отмечается, что хозяева готовы на время отдать животных для прогулки во время самоизоляции, сообщает газета "Известия".

Известно, что в период домашнего режима жители Москвы и Подмосковья могут выгуливать своих любимцев на территории 100 метров от дома. Выгул животных является одним из послаблений для выхода из квартиры. В связи с этим в Сети появились подобные уловки.

Стоимость услуги в столице оценивается в 800–1000 рублей в час, залог же и вовсе может достигать 5 тысяч рублей.

Некоторые пользователи готовы не только предоставить в аренду питомца, но и отвезти его на длительное расстояние до адреса "съемщика".

В воскресенье, 29 марта, в Москве были введены ограничения на передвижения по городу. Согласно им, квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жители столицы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Президент России Владимир Путин счел режим самоизоляции в Москве и Московской области оправданным. Глава государства заявил, что данная мера защитит граждан и позволит им сохранить жизнь и здоровье.