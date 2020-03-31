Названы сроки прихода способной затормозить коронавирус погоды

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Жаркая погода, которая может затормозить распространение коронавируса, приходит на юг Европейской части России в начале июня, а в столицу – не раньше июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будут отдельные дни в июне и в мае 21–23 градуса, но только отдельные дни", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Как рассказала профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, распространение вируса могут "затормозить" высокие температуры. По ее словам, при жаркой погоде капли высыхают, а из-за этого вирус "портится".

"Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа", – сказала Баранова.

Ранее Вильфанд выразил мнение, что прямой зависимости распространения коронавирусной инфекции от климата нет. В качестве примера он привел активность COVID-19 в Таиланде, Турции, Израиле и других теплых странах. При этом специалист отметил, что нельзя исключать и полное отсутствие влияние климата на распространение коронавируса.

Специалисты из китайского университета Сунь Ятсена изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла.

Как показало исследование, активность коронавируса резко идет на спад при температуре больше 8,72 градуса. Более того, при 30 градусах тепла его инфекционная скорость приравнивается к нулю.