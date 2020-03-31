Названы сроки прихода способной затормозить коронавирус погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жаркая погода, которая может затормозить распространение коронавируса, приходит на юг Европейской части России в начале июня, а в столицу – не раньше июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Будут отдельные дни в июне и в мае 21–23 градуса, но только отдельные дни", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Как рассказала профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, распространение вируса могут "затормозить" высокие температуры. По ее словам, при жаркой погоде капли высыхают, а из-за этого вирус "портится".
"Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа", – сказала Баранова.
Ранее Вильфанд выразил мнение, что прямой зависимости распространения коронавирусной инфекции от климата нет. В качестве примера он привел активность COVID-19 в Таиланде, Турции, Израиле и других теплых странах. При этом специалист отметил, что нельзя исключать и полное отсутствие влияние климата на распространение коронавируса.
Специалисты из китайского университета Сунь Ятсена изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла.
Как показало исследование, активность коронавируса резко идет на спад при температуре больше 8,72 градуса. Более того, при 30 градусах тепла его инфекционная скорость приравнивается к нулю.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: