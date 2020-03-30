Вильфанд оценил возможное влияние климата на распространение коронавируса

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Прямой зависимости распространения коронавирусной инфекции от климата нет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В качестве примера он привел активность COVID-19 в Таиланде, Турции, Израиле и других теплых странах.

"В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно. Я не очень верю, что он прямо зависим от погоды", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

При этом специалист отметил, что нельзя исключать и полное отсутствие влияние климата на распространение коронавируса. Возможно, косвенно солнечная активность оказывает влияние, но нужна крепкая доказательная база, пояснил он.

Ранее специалисты из китайского университета Сунь Ятсена изучили особенности распространения вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инфекции COVID-19 и пришли к выводу, что для передачи патогена идеально подходят влажность 35–50% и температура от 5 до 8,72 градуса тепла.

Как показало исследование, активность коронавируса резко идет на спад при температуре больше 8,72 градусов. Более того, при 30 градусах тепла его инфекционная скорость приравнивается к нулю.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека, скончались 8 человек.

