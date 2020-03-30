В Минздраве рассказали, кто наиболее подвержен COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кроме людей старше 65 лет, коронавирусу наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
При этом он предупредил, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии есть пациенты моложе сорока лет. Также глава Минздрава обратил внимание на то, что употребление алкоголя больными затрудняет оказание им помощи.
"То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд", – цитирует Мурашко РИА Новости.
Он добавил, что каждый курильщик имеет какое-то заболевание легких, как минимум, бронхит, и присоединение к этой болезни вируса усугубит ситуацию.
Министр призвал отказаться не только от вредных привычек, но и от обильной и тяжелой пищи. Он выступил за рациональное и сбалансированное питание, а также за физические упражнения в проветриваемых помещениях.
По его словам, сейчас полезным является все, что укрепляет иммунитет, в том числе повышение температуры воздуха.
"Правда, придется подождать устойчивых плюс 25. Вот тогда у нас точно все будет хорошо", – заключил глава Минздрава.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 человека, из них 1014 из них – в Москве.
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