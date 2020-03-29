Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Как пояснила представитель МИД, в последнее время в связи с пандемией коронавируса и закрытием странами мира своих границ к ней поступают сообщения с просьбами о помощи в транспортировке в страну.

Один из телефонных звонков ей запомнился особо. Она рассказала, что к ней обратилась состоятельная семья из России, чей сын проживает в Лондоне. Они попросили Захарову отправить за ним частный самолет. В ходе разговора выяснилось, что граждане хотят вернуть сына в Россию, потому что в Лондоне "коллапс".

"Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: "Мы – граждане России". Разве? "Мы по закону граждане", сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они", – добавила дипломат, призвав людей уважать страну и ее народ.

Европа стала центром пандемии COVID-19. В настоящий момент Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, опередив Китай по числу жертв. За ней идет США.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

