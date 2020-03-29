В Москве выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице зафиксировано 197 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за болезнью.
Среди новых заболевших 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Оперштаб сообщает, что все пациенты и контактирующие с ними люди находятся по медицинским контролем. Отмечается, что 13 пациентов в последние две недели посещали европейские страны.
На территории Москвы действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.
Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.
В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека.
В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра
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