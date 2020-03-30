Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин назвал оправданным введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье. Об этом президент заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

"В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса", – сказал российский лидер.

Также Путин призвал москвичей со всей ответственностью отнестись к введенным ограничениям.

Глава государства подчеркнул, что находящимся в группе риска гражданам старшего возраста нужно уделить особое внимание.

"Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе", – сказал он.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

В России период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших.