Эксперты рассказали, как правильно работать из дома

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, многие столичные компании уже отправили своих сотрудников работать из дома. В рамках профилактики COVID-19 с 23 марта закроют и общеобразовательные школы. Однако важно понимать, что карантин – это не отпуск или каникулы, весь рабочий процесс придется выстраивать в домашних условиях. Рассказываем, какие угрозы могут таиться в длительном пребывании в собственной квартире, а также как пережить карантин без последствий.

Враг номер один

Самый опасный враг домоседства – холодильник. Он всегда рядом, внутри много еды, которую никто не дозирует. "В замкнутом пространстве организм человека переходит в режим отдыха или потребительства, а значит, кушать хочется больше", – рассказала Москве 24 фитнес-тренер и чемпионка мира по единоборствам Надежда Сенькова. Такая обстановка может привести не только к увеличению веса, но и к ухудшению состояния организма в целом.

На помощь приходит планирование. Зная, что на карантине вы проведете несколько недель, составьте список продуктов или блюд на каждый день дома. "В первую очередь там должны присутствовать продукты, укрепляющие иммунитет", – посоветовала в беседе с Москвой 24 врач-диетолог и член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Это белковые продукты: что-то молочное, в том числе и сыр. В нем много цинка, который важен для работы иммунной системы. Обязательно мясо, фрукты и овощи. Используйте замороженные ягоды – они сейчас лучшие источники антиоксидантов и витаминов.

Вредные продукты лучше не покупать вообще, даже чуть-чуть. Так они не будут вызывать соблазна, да и во время малоактивного образа жизни вреда от них будет больше, чем обычно, в том числе и для фигуры. "Прежде всего избавьтесь от продуктов, которые содержат много сахара и белую муку – они повышают риск внутреннего воспаления", – пояснила диетолог. От разнообразных снеков также стоит отказаться.

А вот крупы сейчас будут как никогда кстати. Диетолог советует сделать выбор в пользу цельнозерновых круп. "Там есть микроэлементы и магний, которые помогут пережить стресс", – объяснила собеседница сайта.

Кстати, чтобы успешно справиться с покупками, Марина Макиша советует делать их онлайн. Запахи и непосредственная физическая доступность играют не последнюю роль в приобретении продуктов. Выбор только по картинкам и названиям спасет от неполезных и ненужных приобретений.

В целом используйте время дома с пользой. Займитесь укреплением иммунитета, который невероятно важен в сложившейся обстановке. "Мы рекомендуем включить в рацион настой шиповника – там много витамина C, а также разнообразные растительные сборы и травы", – заключила Макиша.

Самый сидячий образ жизни

Фото: depositphotos/ AllaSerebrina

Для многих карантин – это переход от сидячего образа жизни к очень сидячему. К тому же специалисты советуют в ближайшее время отказаться от походов в спортзал – чтобы не рисковать. Таким образом, физическое состояние организма, формы тела и, что самое важное, эмоциональное состояние человека попадут под угрозу.





Надежда Сенькова чемпионка мира по единоборствам, фитнес-тренер Люди, которые активно занимались спортом, могут даже оказаться в небольшой депрессии. Может наступить эффект отказа и "ломка", психологическое понижение настроения – будет меняться гормональный фон из-за уменьшения подвижности.

Кроме того, по словам Сеньковой от постоянного сидения и скудности движений страдать начнут позвоночник и суставы. Стоит ли говорить, что калорий будет сжигаться значительно меньше, тогда как привычка употреблять то количество еды, которое требовалось при нагрузках и ходьбе, останется.

Людям, которые активно занимаются спортом, Сенькова предложила поддерживать связь с тренером. Совместно проработайте список упражнений, которые можно спокойно делать дома.





Надежда Сенькова чемпионка мира по единоборствам, фитнес-тренер Я советую всем, даже тем, кто в обычной жизни почти не занимается спортом, в условиях карантина тратить 30–40 минут в день на тренировки. Найдите видеоуроки для начинающих и коврик – этого вполне достаточно.

По словам Сеньковой, есть множество упражнений, которые не требуют большой площади. "Например, это базовые упражнения, которые могут все выполнять. Сначала это обязательная суставная разминка, дальше можно делать приседания, выпады, отжимания, шагание на месте", – объяснила фитнес-тренер.

Сенькова также упомянула о необходимости делать небольшие упражнения на протяжении всего дня. Раз в два часа можно прерываться на так называемые пятиминутки. Комплекс таких упражнений можно составить, также обратившись за помощью к видеоурокам.

Создаем рабочие условия дома

Некоторым заниматься профессиональными задачами в домашней обстановке комфортно и даже привычно. А для кого-то работа из дома может стать настоящим испытанием. Уютная обстановка, теплая кровать или диван, а самое главное – отсутствие начальства под боком могут пагубно сказаться на продуктивности работников.

В первую очередь психолог Михаил Хорс посоветовал не ожидать от себя слишком многого. "Сотруднику стоит осознать: когда начальство переводит его домой, оно понимает, что эффективность труда понизится. Даже если руководитель кричит, он все равно делает это, понимая, что такой же эффективности, как в офисе, не будет", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.

Однако терять контроль над своей деятельностью совсем тоже не стоит – это может грозить неприятными последствиями. Чтобы домашняя атмосфера не расслабляла, Хорс рекомендует создать в квартире рабочий уголок. Установите там стол, компьютер и прочие необходимые в рабочем интерьере объекты: это может быть органайзер, календарь и подобные мелочи, создающие атмосферу.





Михаил Хорс психолог Сделайте так, чтобы этот уголок дома был максимально похож на рабочее место. И ходите в этот уголок как на работу: одевайте рабочий костюм или просто повседневную одежду, причесывайтесь, брейтесь, соблюдайте все ритуалы похода в офис.

Также не теряйте связь с начальством – это будет и работника стимулировать, и руководство успокаивать. А также помните: карантин – это не внеплановый отпуск, а вынужденная мера. И внеплановая работа в нестандартных условиях как раз может стать проверкой на гибкость и заинтересованность многих сотрудников.

Работа не волк. А учеба?

Как мотивировать себя взрослым работать удаленно – в целом понятно. Помимо всего прочего есть бесспорный стимул – заработная плата. Однако с 23 марта по 12 апреля на карантинные каникулы уйдут и ученики всех российских школ, которым также придется самостоятельно заниматься дома. Особенно выпускникам – ЕГЭ пока никто не отменял.

Каникулы – мера вынужденная. И взрослым придется позаботиться о том, чтобы дети не пропадали в торговых центрах, парках и других общественных местах вместо учебы, а также не забывали открывать книжки и тетрадки.

"Постоянное обучение на дому крайне важно, во-первых, для того чтобы дети без труда вернулись к обычному режиму после карантина, а также не потеряли навык воспринимать и обрабатывать информацию", – рассказал Москве 24 психолог Павел Жавнеров. Для этого, по его словам, необходимо соблюдать распорядок дня.





Павел Жавнеров психолог Следуйте ежедневным церемониям: встали, умылись, позавтракали и занялись делами: взрослые работают, дети учатся. Составьте график учебы заранее, чтобы ребенок знал, в какой день и какой предмет ему придется учить.

Кстати, об учебном плане можно проконсультироваться с учителями в школе. А в остальном просто следуйте режиму: поработали, потом отдохнули. Также психолог настаивает соблюдать привычное время отхода ко сну и пробуждения.

Правда, по словам психолога Михаила Хорса, детям будет сложнее следовать карантинному режиму, чем взрослым. "Падение продуктивности будет естественным, поэтому не стоит сильно ругать детей за медлительность в обучении", – уверяет специалист. Поэтому подросткам крайне важна будет помощь родителей. Он также отметил, что продуктивность может упасть и у взрослых, работающих удаленно. По словам специалиста, к такому развитию событий нужно быть готовым заранее, чтобы не огорчаться из-за скромных результатов труда впоследствии.

Моя большая "дружная" семья

С одной стороны, две недели карантина – это прекрасный повод побыть с родными, совместно заняться делами, которые давно откладывали. С другой стороны, провести такое количество времени с семьей, практически не покидая квартиры, – для кого-то это может стать настоящим испытанием.

"Здесь также поможет планирование", – уверен Жавнеров. Психолог советует обговорить все детали домашнего отпуска заранее, чтобы избежать конфликтов.





Павел Жавнеров психолог Распределите между собой в равной степени все работы по дому, а также спланируйте досуг. Не относитесь к этому заранее как к пытке. Вспомните о делах, которые отодвинули в долгий ящик из-за нехватки времени, и распределите их равномерно по всему карантину. Так и время пролетит быстро, и ощущение застоя не появится, а также удастся выплеснуть лишнюю энергию, переизбыток которой часто приводит к ссорам.

В этом случае также стоит соблюдать режим сна и бодрствования – чтобы все члены семьи укладывались в постель и вставали одновременно. Более того, старайтесь в один и тот же промежуток дня заниматься удаленной работой, чтобы в квартире не было свободных от дел родственников, требующих внимания. Здесь поможет и ограничение личного и рабочего пространства, которое никто не сможет нарушать хотя бы в определенные часы. В дополнение к этому психолог советует практиковать дневной сон, чтобы обнулять эмоции и напряжение, если оно будет возникать.

Список дел

Для того чтобы успешно преодолеть этот опыт карантина и удаленной работы, психологи считают не лишним создание чек-листа. Напишите на листке список дел по порядку на каждый день самоизоляции и следуйте ему. Так время дома не будет казаться бесконечными выходными и станет вполне продуктивным.

Помните, этот период выйдет настолько положительным, насколько вы захотите. Ведь из-за отсутствия дороги на работу, прогулок и активности вне дома появится много свободного времени, которое можно направить в нужное русло. Настройтесь на позитив и работу заранее.