Вирусолог призвал воздержаться от посещения спортзалов из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент РАЕН Виктор Зуев в беседе с Москвой 24 призвал воздержаться от посещения спортзалов. По его мнению, в подобных местах вероятность заразиться коронавирусом значительно выше. Зуев советует прислушаться к предписаниям Роспотребнадзора и не посещать людные места.
"Пришла пора немного потерпеть. Занимайтесь зарядкой дома", – заявил Виктор Зуев.
По словам эксперта, вирус может оказаться на поверхности спортивного инвентаря, а так как спортзалы посещает большое количества людей, вероятность заразиться возрастает. Вирусолог напомнил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, что в условиях небольших залов также увеличивает шансы распространения.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира.
Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин. Также в столице запрещены массовые мероприятия с численностью участников более пяти тысяч. Ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до 10 апреля.
Школы Москвы перешли на свободное посещение в целях профилактики распространения коронавируса, соответствующие изменения в указ внес Сергей Собянин. Действовать режим будет до особого распоряжения. О своем решении перейти на свободное посещение родители могут проинформировать школу, заполнив уведомление об отсутствии в электронном дневнике.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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