Неделю моды в Москве отменили из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменили в Москве из-за коронавируса, сообщает Национальная палата моды. Такое решение было принято совместно с партнерами и дизайнерами – участниками Недели моды.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia должна была пройти в московском "Манеже" с 31 марта по 4 апреля. Отмечается, что в течение месяца сотрудники Национальной палаты моды ежедневно мониторили и анализировали ситуацию с распространением COVID-19, консультировались со специалистами Роспотребнадзора и санитарных служб города, разрабатывая комплекс превентивных мер для будущего мероприятия, передают "Дни.ру".

Первоначально планировалось перенести Неделю моды на более поздние даты, однако в итоге было решено вообще не проводить показы в этом сезоне, чтобы исключить потенциальную угрозу и не подвергать участников и гостей мероприятия риску.

"В текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное", – рассказали в палате моды.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.