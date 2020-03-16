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Москва 24

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Общество

16 марта, 18:09

Где провериться на наличие коронавируса?

общество медицина происшествия

Можно ли самостоятельно сдать анализы на коронавирус? Какие симптомы укажут на наличие заболевания? Какие анализы берутся для определения коронавируса? Москва 24 отвечает на самые частые вопросы горожан по диагностике COVID-19.

Как можно сдать анализ на коронавирус?

Фото: ТАСС/PA Images/Davor Puklavec/PIXSELL

На данный момент самостоятельно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19 невозможно. Об этом сообщает Минздрав на своем сайте. В частных клиниках и медицинских организациях такие исследования тоже не проводятся. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Они будут отправлены во все субъекты страны.

Обследование на COVID-19 может назначить только медицинский сотрудник в одном из трех случаев:

1. Вы прибыли из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу с учетом 14 дней до появления симптомов;

2. В течение последних 14 дней вы тесно контактировали с людьми, находящимися под наблюдением по коронавирусу, и они впоследствии заболели;

3. Последние 14 дней вы тесно контактировали с зараженными COVID-19 людьми, у которых диагноз подтвержден лабораторно.

По каким симптомам можно определить коронавирус?

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Симптомы коронавируса очень похожи на грипп и другие вирусы. Самостоятельно человеку определить наличие коронавируса невозможно. Его симптомы могут быть аналогичными ОРВИ, гриппу и другим вирусам. В Роспотребнадзоре отмечают четыре основных признака, которые могут указывать на наличие коронавируса:

1. Высокая температура тела;
2. Сухой кашель или с небольшим количеством мокроты;
3. Одышка;
4. Ощущение сдавленности в грудной клетке.

В редких случаях встречаются такие симптомы, как головная боль, кровохарканье, диарея, тошнота и сердцебиение. В начале заболевания эти признаки могут проявляться даже без повышения температуры.

При возникновении этих симптомов следует немедленно вызывать врача на дом. Ни в коем случае не идите самостоятельно в поликлинику, чтобы не подвергать риску заражения других людей. Только вызов скорой помощи поможет определить дальнейшие шаги по выявлению заболевания. Медики примут решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации.

Какие анализы берут на коронавирус?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для проверки на COVID-19 берут мазок из носа и ротоглотки. Дополнительно могут взять промывные воды бронхов, мокроту, биопсийный материал легких, кровь, мочу и другие материалы для исследования. Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Само исследование методом ПЦР делается в течение четырех часов, но нужно учитывать и время транспортировки биоматериала в лабораторию.

В России используются зарегистрированные отечественные тест-системы для выявления коронавируса. Сначала происходит сбор анализов врачами-инфекционистами, а финальная экспертиза проводится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Кольцове (Новосибирская область).

Самостоятельно обратиться в центры Роспотребнадзора для сдачи анализов на коронавирус не получится, у вас потребуют направление от врача. Обследование осуществляется только по показаниям в случае госпитализации.

Что делать, чтобы не заразиться?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минздрав рекомендует избегать поездок в страны с опасной эпидемиологической обстановкой. Также важно соблюдать санитарно-гигиенические требования. Чаще мойте руки, при отсутствии мыла протирайте их увлажняющими гигиеническими салфетками. Старайтесь не прикасаться к лицу, особенно слизистым: глазам, носу, рту.

Избегайте массового скопления людей, а также контактов с теми, у кого проявляются признаки простуды и ОРВИ (кашель, насморк, чихание). Не прикасайтесь к ручкам, перилам и другим поверхностям в общественных местах, ограничьте поцелуи, объятия и рукопожатия.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную уборку. В общественных местах и транспорте надевайте медицинскую маску. А также ведите здоровый образ жизни, хорошо питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями. Это повысит иммунитет и сопротивляемость болезням.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском Ухане. По последним данным, в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заболевания. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи выздоровело.

В России коронавирус диагностирован у 93 человек, четверо уже выздоровели. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.

С 20 февраля в Россию временно запрещен въезд граждан КНР, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Также действует временный запрет на авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Италией, Францией, Испанией и Германией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

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Лоскутникова Наталья

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