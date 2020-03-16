Голикова рассказала об оплате больничных при карантине из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом. Таким образом, граждане не потеряют в доходе, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 93 человек. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.

Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что в РФ производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Их отправят во все субъекты страны. В России сформирован двухнедельный запас лекарств.

Голикова также сообщила, что в расписание ЕГЭ внесут изменения. Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время.

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.