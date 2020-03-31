Под наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 201 623 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, передает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В целом по России за истекший период 2020 года под наблюдением медиков находилось 315 609 человек. На сегодняшний день в стране провели уже почти 537 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек. За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 42 человека, у которых ранее была коронавирусная инфекция.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, скончались 9 человек.

