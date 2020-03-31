Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 70 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что за прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 42 человека, у которых ранее была коронавирусная инфекция. Ракова добавила, что все выздоровевшие пациенты находятся в хорошем состоянии.
"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших – расти", – отметила вице-мэр.
На прошлой неделе больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после визита в больницу.
Также ведется активная работа по строительству инфекционной клиники в поселении Вороновском в ТиНАО. Ранее стало известно, что протяжение подъездных дорог к больнице завершено на 60%. Строительство отделения планируют закончить в ближайшее время.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жители Москвы могут покинуть квартиру, если им нужно выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.
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