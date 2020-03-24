Строительство инфекционной больницы в ТиНАО завершат в ближайшее время

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Строительство инфекционной больницы в поселении Вороновском выполнено на 40% и завершится в ближайшие недели. Об этом в ходе осмотра работ на объекте рассказал Сергей Собянин.

"5 марта я дал поручение о проработке вопроса строительства новой современной больницы для борьбы с коронавирусом. 11-го числа мы приехали со строителями на эту площадку. Здесь было чистое поле. 12-го числа приступили к строительству", – рассказал мэр Москвы.

Он добавил, что сейчас специалисты проводят монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, поставляют медицинское оборудование.

Здание строят возле деревни Голохвастово в поселении Вороновском. Сейчас на объекте задействовано более пяти тысяч человек, используется более тысячи единиц техники. По словам Собянина, медучреждение откроет свои двери для новых пациентов уже в ближайшее время.

Инфекционная больница рассчитана на несколько десятилетий, то есть ее работа продолжится и после эпидемии. У нее есть возможность расширения коек с 500 до 656 с возможностью трансформации каждой под реанимацию. Реанимационные палаты рассчитаны на шесть коек. В рамках проекта будет возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2–3 этажа.



Строительство новой больницы в ТиНАО с высоты птичьего полета

Инфекционная больница будет состоять из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В больнице будет приемное отделение с реанимационным блоком на 223 койки с возможностью расширения до 236, лечебный блок на 277 коек (возможно расширить до 423), операционный, диагностический и патологоанатомический блоки.

Также в здании предусмотрят место для отдыха персонала на 1,3 тысячи человек, оборудуют вертолетную площадку, вспомогательные и технические здания, сооружения инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Инфицированных пациентов будут размещать в двухместной санитарной палате с двумя шлюзами. При необходимости палаты можно трансформировать в трехместные. Пациентов будут привозить через шлюз с улицы, а проход персонала будет обеспечен через шлюз изнутри. Такое расположение прохода сделали для исключения переноса инфекции. Анализы в больнице будут проводиться в собственной лаборатории.

"Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни в одной больнице нет. Это самая современная и эффективная больница. Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена", – заключил Собянин.

Впервые о планах строительства инфекционной больницы в ТиНАО Сергей Собянин сообщил 10 марта. Площадь инфекционного центра составит около 80 тысяч квадратных метров.

Мэр уточнил, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения. Все въезжающие и выезжающие автомобили будут проходить дезинфекцию. По словам Собянина, инфекционный центр станет дополнением стационара, расположенного в Коммунарке.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.

