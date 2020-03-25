Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин после посещения больницы в Коммунарке чувствует себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС.
"Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо себя чувствует", – ответил Песков на вопрос о самочувствии Путина.
24 марта столичную больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Во время осмотра больницы глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.
По словам президента, сотрудники медицинского учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.
Перед этим в Ново-Огареве Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.
Мэр Москвы предложил распространить карантин для пожилых людей на все российские мегаполисы. Он обратил внимание, что в группе риска пожилые люди от 65 лет.
Собянин отметил, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он подчеркнул, что заболевание показывает высокую динамику распространения.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Путин оценил работу медицинского центра в Коммунарке
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