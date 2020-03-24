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Москва 24

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Общество

15:23

Путин прибыл в больницу в Коммунарке

общество власть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин прибыл в больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков напомнил, что перед этим в Ново-Огареве президент РФ провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он (президент) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела", – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом РФ Собянин предложил распространить карантин для пожилых людей на все российские мегаполисы. По его словам, в группе риска пожилые люди от 65 лет.

Также Собянин сообщил, что за 10 дней в РФ прибыло около миллиона человек, а под подозрением находятся около 500 человек.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

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