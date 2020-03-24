Строительство постоянных подъездных дорог к инфекционной больнице в ТиНАО закончили на 60%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Строительство постоянных подъездных дорог к инфекционному центру, который сейчас возводят в Троицком административном округе, завершено на 60%. С заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

"В общей сложности построено и будет проложено порядка 26 километров дорог различного назначения", – сказал Бочкарев.

По его словам, сейчас уже готово свыше 9 километров дорог, которые являются временными путями подъезда и внутренней дорожной сетью.

Еще планируется обустройство 17 километров дорог, они будут эксплуатироваться с завершением строительства инфекционного центра в поселении Вороновском.

Планы по строительству инфекционной больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин озвучил 10 марта. Он обратил внимание, что здание возведут в короткие сроки. Площадь инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.

По словам главы города, данный центр станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки.

Два корпуса столичных стационаров дополнительно перепрофилированы для лечения больных коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая.

Ранее сообщалось, что строительство инфекционной больницы в ТиНАО завершат в ближайшее время.