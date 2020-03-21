Настрой строителей инфекционного центра в ТиНАО поддержат с помощью плакатов и музыки

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Эмоциональный настрой строителей инфекционного центра будут поддерживать с помощью плакатов и музыки, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По моему указанию мы разработали здесь плакаты, чуть позже мы запустим здесь музыку. В момент, когда здесь начнется монтаж, людям будет очень тяжело. Они будут сильно уставать, плюс быстрые темпы, ветер, холодно. И любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен. От них зависят жизни людей, которые не дай Бог заболеют и окажутся здесь", – сказал заммэра, добавив, что сроки строительства очень сжаты, поэтому будут использованы все элементы мотивации.

По его словам, около 5 тысяч рабочих задействованы на строительстве центра.

Впервые о планах строительства инфекционной больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 10 марта. Он отметил, что здание возведут в короткие сроки. Собянин подчеркнул, что вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения.

По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке. Туда при необходимости будут отправлять пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что больница будет рассчитана на 500 мест. Половину из них будут составлять реанимационные койки.

Ранее стало известно, что транспорт, используемый в возведении инфекционной больницы, выделят специальным знаком. Кроме того, движение на Калужском шоссе перекрыли из-за строительства больницы.