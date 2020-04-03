Эксперт прокомментировал появление страховок от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов поделился мнением по поводу приобретения россиянами страховок от коронавируса, сообщает ИА "НСН".
Кузнецов отметил, что в настоящий момент приобретение страховки является инструментом защиты человека от каких-либо потерь. Поэтому то, что тысячи россиян уже начали оформлять ее, он считает вполне нормальной ситуацией.
"Продукты, связанные со страхованием от коронавируса, предлагаются на данный момент достаточно адекватными игроками страхового рынка. Это не компании, возникшие неизвестно откуда, а лидеры в рамках ОМС и ДМС. Это нормальный ход со стороны страховых компаний", – заявил Кузнецов.
Он добавил, что появление страховок от коронавируса – естественная реакция рынка, направленная на снижение панических настроений среди населения. В то же время Кузнецов отметил, что россияне не так часто прибегают к медицинскому страхованию, в связи с чем не стоит ждать резкого роста их приобретения.
Ранее отечественные страховые агентства сообщили, что уже несколько тысяч жителей России приобрели страховку от коронавируса. В ряде компаний в этой сфере уже появилось несколько программ страхования в случае обнаружения коронавируса. Страховые суммы могут составлять от 20 тысяч до 1 миллиона рублей.
За последние сутки в России зафиксировали 601 случай заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных на территории РФ составила 4149 человек. Случаи заболевания COVID-19 обнаружены в 78 регионах России.
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