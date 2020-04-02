В Москве запустили службу психологической поддержки для людей на карантине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Психологи отмечают, что социальные потребности человека, стремление быть в обществе, быть нужным и полезным остаются нереализованными в условиях, когда надо оставаться дома в ограниченном пространстве.

Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника лежит на плечах родителей. Испытанием для психики становятся тревожные новости в мире.

Обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. Специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно.

Для получения бесплатной психологической помощи также можно в любое время суток обратиться в Московскую службу психологической помощи населению по номеру 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного).

Кроме того, можно написать в онлайн-чат на сайте www.msph.ru, позвонить на горячую линию по вопросам коронавируса +7 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00) или записаться на дистанционную консультацию на сайте МСППН.

Ранее замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.