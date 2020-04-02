В Москве запустили службу психологической поддержки для людей на карантине

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве запустили службу психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Психологи отмечают, что социальные потребности человека, стремление быть в обществе, быть нужным и полезным остаются нереализованными в условиях, когда надо оставаться дома в ограниченном пространстве.
Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника лежит на плечах родителей. Испытанием для психики становятся тревожные новости в мире.
Обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00. Специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно.
Для получения бесплатной психологической помощи также можно в любое время суток обратиться в Московскую службу психологической помощи населению по номеру 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного).
Кроме того, можно написать в онлайн-чат на сайте www.msph.ru, позвонить на горячую линию по вопросам коронавируса +7 (495) 870-45-09 (с 8:00 до 21:00) или записаться на дистанционную консультацию на сайте МСППН.
Ранее замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: