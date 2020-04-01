Психолог рассказала, как пережить самоизоляцию и не паниковать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн дала советы на тему организации жизни в режиме самоизоляции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В первую очередь она предлагает не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими. Она предлагает проводить время с ними за совместными творческими занятиями.
Кроме того, Тенн призывает почаще откладывать в сторону гаджеты. Она подчеркнула, что постоянный просмотр онлайн-курсов вызывает у людей апатию.
"И тут нет ничего общего с самореализацией и самообразованием. Человек должен воплощать то, о чем рассказывают эти курсы, начинать что-то делать самостоятельно, а не только смотреть. Это большая ошибка. Многие смотрят, но ничего при этом не делают", – отметила Тенн.
Она предложила посвятить время чтению, игре на музыкальных инструментах и другим хобби. Психолог считает, что во время самоизоляции можно найти новые увлечения.
Касаясь вопроса конфликтов, которые начинают возникать между близкими во время карантина, Тенн предлагает разобраться в них. Она отметила, что вследствие режима самоизоляции между людьми вспыхивают старые конфликты, которые стоит спокойно разобрать и проговорить.
Кроме того, психолог предложила проговаривать планы на следующий день с близкими, чтобы намерения не пересекались, вследствие чего создавалась бы конфликтная ситуация.
Тенн также отметила важность соблюдения режима дня. Она подчеркнула, что это поможет поддерживать себя в активном состоянии. Кроме того, тем, кто работает дистанционно, необходимо организовать свое рабочее место, по мнению психолога. Она отмечает, что все вышеперечисленное не позволит развиться унынию и вредным привычкам.
Чтобы не поддаваться панике в связи с пандемией коронавируса, Тенн предлагает получать информацию лишь из проверенных источников и соблюдать меры предосторожности. Тем же, у кого есть вопросы, психолог советует обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09.
Ранее врач Алексей Едемский дал советы по уходу за кожей во время самоизоляции. Он отметил, что карантин – лучшее время для того, чтобы дать кожному покрову отдохнуть от декоративной косметики. Также он посоветовал не злоупотреблять скрабами и уделить внимание улучшению состояния кожного покрова.
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