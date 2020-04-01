Россиян попросили не распространять мемы про COVID-19

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиянам рекомендовали воздержаться от шуток про коронавирус и не распространять про него мемы. Подобные высказывания и картинки могут повысить тревожность граждан, передает Агентство "Москва" слова медицинского психолога, заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никиты Чернова.
"Большинство людей в нынешней ситуации находятся в состоянии тревоги, ощущении незащищенности. Поэтому шутки вроде звонка друга, который сообщает, что у него коронавирус, что на самом деле не так, только усиливают эмоциональную уязвимость и нестабильность человека, повышая у него состояние тревоги", – отмечает специалист.
Чернов добавил, что юмор является хорошим способом борьбы со стрессом, однако в сложившейся ситуации необходимо корректно выбирать темы для шуток. В условиях пандемии COVID-19 любой мем может спровоцировать панику.
Кроме того, шутки про коронавирус для людей с подтвержденным заболеванием и их родственников будут звучать как издевательство, отметил специалист.
Ранее психологи посоветовали россиянам не спорить с друзьями и родственниками о коронавирусной инфекции, поскольку это может привести к ослаблению иммунитета и другим негативным последствиям, особенно в условиях самоизоляции.
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