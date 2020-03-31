Матвиенко рассказала шутку о пропусках во время режима самоизоляции

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала про шутку про пятитысячную купюру как лучший пропуск во время карантина, сообщает РИА Новости.
Во время внеочередного заседания сенатор от Карачаево-Черкессии Ахмет Салпагаров спросил, как избежать наказания за нарушение режима самоизоляции тем, кто должен ездить на работу. Матвиенко ответила на его вопрос по поводу получения пропусков для такой категории работников.
"Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей", – сказала Матвиенко.
Совет Федерации провел внеочередное заседание, на котором одобрил ряд инициатив. В частности, сенаторы приняли положительное решение в отношении закона о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам. Кроме того, в верхней палате парламента одобрили инициативу об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства.
Также Совет Федерации одобрил расширение полномочий правительства. В частности, кабмин теперь может тратить средства на борьбу с коронавирусом без поправок в бюджет, а также вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или какой-то отдельной ее части.
Помимо этого, большинство сенаторов проголосовало за принятие закона об увеличении суммы выплат по больничному до уровня минимального размера оплаты труда.
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