СФ одобрил закон об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совфед одобрил закон, который предусматривает оперативное увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в ходе исполнения бюджета в текущем году с их последующим использованием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Также законом предусматривается создание комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в этом финансовом году и плановом периоде, которая рассматривает предусмотренные законом предложения Минфина и направляет их в ГД, Совфед и Счетную палату.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета.

Это позволит оперативно поддерживать экономику регионов и сбалансированность региональных бюджетов. Согласно законопроекту, правительство может перераспределять деньги в резервный фонд и направлять их на финансирование борьбы с угрозой распространения коронавируса без внесения поправок в закон о федеральном бюджете.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия в 2020 году столкнется с дефицитом бюджета. В качестве основных причин он указал падение цен на нефть и распространение коронавируса.

Также он рассказал, что в России готовятся предложения, чтобы нивелировать влияние COVID-19 на экономические показатели России.