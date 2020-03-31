СФ одобрил закон об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совфед одобрил закон, который предусматривает оперативное увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в ходе исполнения бюджета в текущем году с их последующим использованием. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Также законом предусматривается создание комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в этом финансовом году и плановом периоде, которая рассматривает предусмотренные законом предложения Минфина и направляет их в ГД, Совфед и Счетную палату.
Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета.
Это позволит оперативно поддерживать экономику регионов и сбалансированность региональных бюджетов. Согласно законопроекту, правительство может перераспределять деньги в резервный фонд и направлять их на финансирование борьбы с угрозой распространения коронавируса без внесения поправок в закон о федеральном бюджете.
Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия в 2020 году столкнется с дефицитом бюджета. В качестве основных причин он указал падение цен на нефть и распространение коронавируса.
Также он рассказал, что в России готовятся предложения, чтобы нивелировать влияние COVID-19 на экономические показатели России.
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