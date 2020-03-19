ГД приняла в I чтении закон, позволяющий перераспределять средства без правки в бюджет

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Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые позволяют направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета, сообщает РИА Новости.

Это позволит оперативно поддерживать экономику регионов и сбалансированность региональных бюджетов. Согласно законопроекту, правительство может перераспределять деньги в резервный фонд и направлять их на финансирование борьбы с угрозой распространения коронавируса без внесения поправок в закон о федеральном бюджете.

Также правительство сможет предоставлять государственные гарантии с превышением их предельного объема, установленного на 2020 год. Однако они не смогут быть больше имеющегося внутреннего долга РФ.

Заседание, посвященное второму чтению законопроекта, состоится 31 марта. На нем рассмотрят опыт распределения бюджетных ассигнований, который применялся в 2015-2016 годах во время внешних экономических шоков.

Ранее кабмин РФ ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство установило для предпринимателей мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Правительство планирует увеличение экономической поддержки регионов, которые испытывают большую нагрузку в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, кабмин с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен. Также в России планируется установление онлайн-контроля над наличием медицинских масок в стране.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия в 2020 году столкнется с дефицитом бюджета. В качестве основных причин он указал падение цен на нефть и распространение коронавируса.

Ранее министр финансов рассказал, что в России готовятся предложения, чтобы нивелировать влияние COVIS-19 на экономические показатели России.