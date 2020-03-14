Силуанов озвучил экономический прогноз для России на 2020 год

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о тенденциях, которые ожидают российскую экономику в 2020 году, сообщает ТАСС.
В частности, он отметил, что Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей в 2020 году. В то же время Силуанов подчеркнул, что распространение коронавируса повлияет на экономический рост России гораздо сильнее, чем динамика цен на "черное золото".
В настоящий момент, по его словам, в России готовят предложения, чтобы нивелировать влияние пандемии COVID-19 на экономические показатели. Силуанов отметил, что при необходимости борьба с распространением коронавируса будет обеспечиваться средствами из резервного фонда правительства.
Министр финансов добавил, что в целом инфляция в 2020 году в РФ составит около 4%. В то же время Силуанов подчеркнул, что если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП.
Он также отметил, что все социальные обязательства государства перед населением будут выполнены как в ближайшие три года, так и в долгосрочной перспективе.
В настоящее время цены на нефть варьируются в районе 35 долларов за баррель. Кроме того, недавно стало известно, что стоимость "черного" золота поднялась на 7% из-за введения президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусом.
Негативная динамика цен на нефть началась в связи с неудавшимися переговорами России и стран ОПЕК. Сторонам не удалось договориться по поводу формата сокращения добычи нефти, в связи с чем с 1 апреля все барьеры по продаже "черного золота" будут сняты. В Саудовской Аравии планируют увеличить добычу нефти и уже предлагают Европе покупать ее по цене в 25 долларов за баррель.
В то же время в России уверены, что стране хватит внутренних резервов для того, чтобы смягчить удар по экономике. Так, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова 9 марта отмечала, что все социальные обязательства будут выполнены несмотря на экономическую конъюнктуру.
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