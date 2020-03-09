Соцобязательства будут выполнены несмотря на падение рубля – Совфед

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Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что социальные обязательства будут выполнены несмотря на падение рубля, сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что индексацию социальных выплат и пенсий планируют закрепить в Конституции. В связи с этим их выполнение не подвергаются сомнению.
"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции – индексация социальных выплат и пенсий – будет выполнено", – отметила Бибикова.
Согласно последним данным, курс доллара составляет 75 рублей, а евро можно купить за 86 рублей. В настоящий момент эта информация приходит с международного рынка Forex. Мосбиржа, определяющая курс рубля, откроет свои торги 10 марта в 10:00 по московскому времени.
Падение рубля связано со снижением стоимости нефти. Так, нефть марки Brent утром продавалась по цене в 32,28 долларов за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке в 28,33 доллара.
Цена "черного золота" поползла вниз в связи со срывом переговоров стран-участниц ОПЕК+. После того, как Россия вышла из сделки, не придя к соглашению в вопросе по ограничению продажи нефти, переговоры были прекращены. В связи с этим с 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота".
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