Курс доллара и евро продолжает расти

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Доллар теперь можно купить за 75 рублей, курс евро по отношению к рублю составляет более 86 рублей. Таковы обновленные данные торгов, сообщает РИА Новости.
Ранее доллар стоил 72,5 рубля, а евро – 82,7 рубля. В настоящий момент валютный курс определяется международным рынком Forex. Торги на Московской бирже, которые считаются основными для курса рубля, откроются лишь в 10:00 10 марта.
Постепенное падение рубля началось с середины февраля 2020 года. Уже 6 марта курсы евро и доллара были выше аналогичных показателей января 2019 года. До этого последний раз доллар стоил больше 70 рублей в сентябре 2018 года. Тогда это было связано с американскими санкциями, наложенными в связи с "делом Скрипаля".
Валютный курс: что происходит сейчас в обменных пунктах
Стремительный рост курса доллара и евро по отношению к рублю вызван неблагоприятным положением на нефтяном рынке. В настоящий момент стоимость "черного золота" марки Brent составляет 32,28 доллара за баррель. Цена на нефть опустилась до 28,33 доллара за баррель.
В связи с этим министерство финансов России заявило о начале продажи валюты на рынке с целью недопущения дефицита бюджета. В то же время ЦБ РФ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Вопрос с возобновлением операций будут решать с учетом обстановки в течение марта.
Экономист Андрей Верников отметил, что если такая динамика стоимости "черного золота" сохранится на протяжении нескольких недель, то курс доллара может вырасти до 80-85 долларов. Также он подчеркнул, что подобное положение на нефтяном рынке неблагоприятно отразится на динамике иностранных инвестиций в российскую экономику.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко и вовсе считает, что падение цен на нефть резко повышает вероятность дефицита бюджета и девальвации в России.
Причиной падения стоимости "черного золота" стали неудавшиеся переговоры стран-участниц ОПЕК. На них обсуждали рекомендации, связанные с сокращением добычи нефти. По итогам переговоров, Россия вышла из сделки. В связи с этим с 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота".
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