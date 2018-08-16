Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: depositphotos/gregorylee
Курс доллара упал почти на рубль на торгах Московской биржи. Американская валюта подешевела на 74 копейки и торгуется по курсу 66,55 рубля. Евро также немного снизился в цене – на 20 копеек. Его курс составляет 76,15 рубля.
Официальный курс доллара на 16 августа, установленный Центральным банком, составляет 66,3772 рубля, а евро – 75,2253 рубля.
Обе валюты в середине августа резко подорожали по отношению к рублю на фоне сообщений о санкциях, которые приняло правительство США в отношении России из-за дела Скрипалей. В результате доллар стоил более 68 рублей, затем началось плавное снижение его курса.
Эксперты полагают, что падение национальной валюты достигло своего предела 13 августа. В ближайшем будущем финансисты ожидают позитивной динамики на рынке.
Тем не менее, скачок может отразиться, как на ценах в магазинах, так и на стоимости путешествий. Некоторые специалисты заявляют, что грядет очередное подорожание авиабилетов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: