Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

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Курс доллара упал почти на рубль на торгах Московской биржи. Американская валюта подешевела на 74 копейки и торгуется по курсу 66,55 рубля. Евро также немного снизился в цене – на 20 копеек. Его курс составляет 76,15 рубля.

Официальный курс доллара на 16 августа, установленный Центральным банком, составляет 66,3772 рубля, а евро – 75,2253 рубля.

Обе валюты в середине августа резко подорожали по отношению к рублю на фоне сообщений о санкциях, которые приняло правительство США в отношении России из-за дела Скрипалей. В результате доллар стоил более 68 рублей, затем началось плавное снижение его курса.

Эксперты полагают, что падение национальной валюты достигло своего предела 13 августа. В ближайшем будущем финансисты ожидают позитивной динамики на рынке.

Тем не менее, скачок может отразиться, как на ценах в магазинах, так и на стоимости путешествий. Некоторые специалисты заявляют, что грядет очередное подорожание авиабилетов.