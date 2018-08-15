Банк России понизил на 16 августа курс доллара до 66,38 рубля

Фото: depositphotos/gregorylee
Официальный курс доллара на 16 августа составляет 66,3772 рубля. Это на 37,63 копейки ниже предыдущего показателя, следует из данных Банка России.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль, до 75,2253 рубля.
Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 16 копеек и составил 66,5 рубля. Курс евро опустился на четыре копейки и достиг отметки 75,25 рубля.
На 15 августа ЦБ понижал официальный курс доллара до 66,7535 рубля. Это на 1,4699 рубля ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро регулятор понижал на 1,4194 рубля – до 76,2325 рубля.
Курс валют вернул россиян в 2016 год
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: