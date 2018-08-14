ЦБ понизил на 15 августа курс доллара почти на 1,5 рубля

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Официальный курс доллара на 15 августа составляет 66,7535 рубля. Это на 1,4699 рубля ниже предыдущего показателя, свидетельствуют данные Банка России.

Официальный курс евро понижен на 1,4194 рубля – до 76,2325 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль показал рост на открытии торгов впервые с прошлого вторника.

Согласно данным "Московской биржи", доллар расчетами "завтра" на 10 часов утра подешевел на 78 копеек – до 67,02 рубля, курс евро откатился на 77 копеек – до 76,56 рубля.

С середины прошлой недели курс рубля активно снижался. Это происходило на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях США.