Рубль показал рост на открытии торгов впервые с прошлого вторника

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Рубль впервые с прошлого вторника показал рост на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.

Доллар расчетами "завтра" на 10:00 подешевел на 78 копеек – до 67,02 рубля, курс евро откатился на 77 копеек – до 76,56 рубля.

При этом октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,34 процента – до 72,86 доллара за баррель.

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение до 70 рублей за доллар. Этому будет способствовать эмоциональный негатив из-за геополитических рисков и падения курса турецкой лиры.

Курс рубля снижался с середины прошлой недели на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях США. Новые ограничения связаны с "использованием Россией химоружия в Солсбери".

Подготовленные Госдепартаментом США меры состоят из двух пакетов. Также в конгресс внесен законопроект, предусматривающий введение ограничений в отношении нового российского госдолга и госбанков.