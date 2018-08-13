Нащупал дно. Эксперты рассказали о возможной стабилизации рубля

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Снижение курса рубля к доллару на 10%, которое наблюдалось в августе на фоне сообщений о новых санкциях США, достигло нижней точки в ходе торгов 13 августа. Эксперты полагают, что в ближайшем будущем ситуация на рынке изменится.

По мнению аналитиков, падение российской валюты до минимальной отметки к доллару с апреля 2016 года, вероятно, станет "дном". Утром 13 августа курс доллара достиг своего максимума с апреля 2016 года − отметки в 68,66 рубля. Однако затем рубль начал постепенно отыгрывать снижение, а во второй половине дня показал рост к доллару. В результате курс американской валюты опустился на 37 копеек − до 67,35 рубля − по сравнению с показателем во время закрытия предыдущей сессии торгов.

Как пояснила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, в понедельник рубль выглядел "перепроданным" на фоне устойчиво высоких цен на нефть. "Не исключено, что "дно" по рублю уже где-то рядом", − цитирует эксперта ТАСС. По ее словам, как только российская валюта достигнет "дна" в пределах 70 рублей за доллар, "рубль может отскочить, а затем консолидироваться в области 66−67 рублей за доллар".

Глава Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова, в свою очередь, подчеркнула, что нынешнее положение дел на валютном рынке не стоит сравнивать с ситуацией 2014 года, когда рубль всего за месяц упал на 74% к доллару.

Эксперт напомнила, что тогда страна "из режима фиксированного курса переходила в плавающий курс, то есть рынок искал то равновесие, в котором он мог бы стабилизироваться без помощи ЦБ". Еще одно отличие, по мнению Орловой, состоит в том, что в 2014 году существовали и внутренние предпосылки для девальвации рубля из-за "избыточно мягкой денежной политикой, проводимой тогдашним руководством ЦБ РФ".

Помимо этого, добавила экономист, в настоящее время у России очень низкий объем внешнего долга, поэтому негативных последствий с этой стороны также не ожидается. "Курс рубля сейчас в плавающем режиме", − отметила Орлова, добавив, что "ослабление курса не означает, что он безвозвратно вышел на уровень 67 или 68 рублей к доллару".

Как считают эксперты, стабилизировать ситуацию на валютном рынке могли действия Центробанка и Минфина. В частности, речь идет о приостановке операций по закупке валюты в рамках бюджетного правила, проводимых Минфином с февраля 2017 года.

В период с 7 августа по 6 сентября 2018 года Минфин планировал закупку валюты на 383,2 миллиарда рублей. При этом ежедневный объем покупки иностранной валюты должен был составить 16,7 миллиарда рублей. Тем не менее на прошлой неделе Банк России предупредил о необходимости скорректировать ежедневный объем закупок иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля. Таким образом, 8 августа Центробанк сократил объем покупки валюты для Минфина до 8,4 миллиарда рублей, а днем позже и вовсе перестал покупать валюту.

Как заявил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, в краткосрочном периоде курс рубля могут поддержать как продажи валюты экспортерами. так и корректировка графика покупки валюты Центробанком.

Российскую валюту также может укрепить нефть, заявили экономисты. "Новости о том, что Иран прекратил поставки нефти во Францию и ограничил объемы поставок в Италию и Испанию, поддержали цену на нефть", − отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. По прогнозам, цена нефти марки Brent останется в рамках в 72−73 долларов за баррель.

В связи с ослаблением рубля эксперты также задались вопросом о том, насколько сильно это повлияет на уровень инфляции. "Мы сохраняем свой прогноз по годовой инфляции в 3,7% на конец года", − сказано в аналитическом обзоре Райффайзенбанка. При этом ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что инфляция вырастет до 3%, но ее уровень останется в целевом коридоре Центробанка.

Наиболее неприятный момент, по мнению аналитиков, − в том, что падение рубля на 10% и более может усугубить ситуацию с инфляционными ожиданиями. Как полагает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс", уже в этом месяце инфляционные ожидания достигнут 10,5−10,6%, а в дальнейшем инфляция рискует выйти за пределы 5%, что выше таргета Центробанка, установленного на уровне 4%.