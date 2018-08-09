Валютные скачки. Эксперты – о резком обвале рубля

Рубль за последние сутки заметно ослабился, на открытии торгов Московской биржи курс евро приблизился к отметке в 77 рублей. Последний раз евровалюта торговалась на таком уровне 16 апреля. Курс доллара США впервые с ноября 2016 года вырос до отметки в 66 рублей. На 10 августа Центробанк установил официальный курс доллара США на уровне 66,28 рубля, евро — 76,82 рубля.

Фото: depositphotos/gregorylee

Падение рубля связано с сообщениями о подготовке новых санкций США против России. В Госдепартаменте США заявили, что второй пакет антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери может быть введен через три месяца. Сенаторы США внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против госдолга России и российских госбанков. В американском законопроекте о новых антироссийских санкциях предлагается не только ограничить операции с госдолгом России, но и заморозить активы в Штатах ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.

Падение рубля связано с сообщениями о подготовке новых санкций США против России. В Госдепартаменте США заявили, что второй пакет антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери может быть введен через три месяца. Сенаторы США внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против госдолга России и российских госбанков. В американском законопроекте о новых антироссийских санкциях предлагается не только ограничить операции с госдолгом России, но и заморозить активы в Штатах ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.



Аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказал, на чем основан текущий курс доллара.

"С начала 2018 года рубль не является плавающей валютой в связи с тем, что Минфин регулярно совершает валютные интервенции – покупает с рынка всю валюту, которая вступает при значениях нефти свыше 40 долларов за баррель. Мы сейчас живем при курсе, соответствующем 40 долларам за баррель", – отметил эксперт.

Он добавил, что этот курс без учета всех геополитических аспектов соответствует диапазону 55,5-61 по паре доллар-рубль.

Фото: портал Москва 24 (картинка кликабельна)

"На этот диапазон дополнительно накладываются негативные факторы. После апрельских санкций из диапазона 55,5-61 курс доллара спустился в диапазон 60-65. Из-за того, что нерезиденты распродали облигации федерального займа, выходили из рублевых активов, рубль стабильно ослаб, доллар США стабильно вырос на 5 рублей по отношению к фундаментально обоснованному диапазону, сформировавшемуся из-за интервенций Минфина", – рассказал Нигматуллин.

Как считает эксперт, новые санкции приведут к очередному повышению диапазона. При этом собеседник портала Москва 24 подчеркнул, что на данный момент сложно что-то прогнозировать, поскольку существует широкий перечень потенциально возможных ужесточений.

Рост продолжится



"Новый раунд санкций добавит примерно те же 5 рублей к диапазону колебаний. Если после апрельских санкций США против России доллар США перешел в диапазон 60-65, я думаю, мы вполне можем увидеть стабильный диапазон 65-70 после введения новых санкций", - сказал Нигматуллин. В случае с законопроектом сенаторов США, по мнению эксперта, они предлагают законопроект "под выборы в Конгресс", которые состоятся в начале ноября, а инициатива администрации президента США Дональда Трампа может быть реализована уже 22 августа.

Почему растет курс доллара

"Где-то между этими датами в этот диапазон пара доллар-рубль может перейти", – считает эксперт. Он отметил, что нужно следить за колебаниями доллара, поскольку именно он является самой ликвидной валютой на рынке Московской биржи.

Что касается будущих прогнозов, эксперт отметил, что из рублевых активов усилится отток нерезидентов. "По всей видимости, они будут сокращать портфели в облигациях федерального займа. В апреле вышло 400 миллиардов, я думаю, выйдет опять столько же. Плюс из госдолга будут выходить, у Сбербанка много нерезидентов, я думаю, тоже на несколько сотен млрд рублей могут продать", – добавил собеседник портала Москва 24.

"В итога пара доллар-рубль на фоне всех этих санкций, если они будут введены может вырасти до диапазона 65-70. Если не будут введены, вернемся в диапазон 60-65", - подытожил аналитик.

Вопрос о санкциях открыт





Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Старший стратег подразделения анализа рынка долговых бумаг Sberbank Investment Research Владимир Пантюшин считает, что вопрос о введении новых санкций остается открытым, поскольку в начале года "американский Минфин выразил совершенно четко свою позицию , что вводить санкции против российского госдолга – это неправильно".

"То, что рынок на это реагирует – это однозначно. Однако санкции - не единственный фактор, август по сезонности не очень хороший месяц, внешняя торговля дисбалансирована в сторону импорта. На такой фон, толкающий рубль к ослаблению, наложились санкции, легкая паника началась на рынках. Но рынки уже были повернуты, скорее, спиной к рублю. На мой взгляд, паническая часть должна закончиться за несколько дней", - считает эксперт.

При этом он не верит, что будет принято решение относительно российского госдолга. "Но риск остается, на ближайшие несколько недель на фоне сезонных внешнеторговых потоков для рубля перспективы, конечно, продолжат слабнуть, но не такими темпами. У меня ожидание, что когда, развернется сезонность, во второй половине сентября–в октябре ослабление частично отыграется", – отметил Пантюшин.

Евгения Маркова