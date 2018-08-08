СМИ узнали подробности законопроекта об ужесточении санкций против России

Фото: depositphotos/eabff
СМИ узнали подробности законопроекта об ужесточении американских санкций против России. С содержанием документа, внесенного в конгресс США, ознакомился "Коммерсантъ".
Законопроект называется актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля. В документе предлагается свести в единую базу все существующие антироссийские санкции – от CAATSA до так называемого "акта Магнитского".
Также авторы инициативы предложили создать в Белом доме санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами. Также в законопроекте предлагается "отыскать активы Владимира Путина и признать Москву "спонсором терроризма".
Кроме того, сенаторы призвали президента США Дональда Трампа противодействовать вмешательству со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США.
Помимо этого, в документе предлагается публично призвать российские власти вернуть Крым Украине и "отказаться от поддержки насилия на востоке Украины".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: