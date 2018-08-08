СМИ узнали подробности законопроекта об ужесточении санкций против России

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СМИ узнали подробности законопроекта об ужесточении американских санкций против России. С содержанием документа, внесенного в конгресс США, ознакомился "Коммерсантъ".

Законопроект называется актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля. В документе предлагается свести в единую базу все существующие антироссийские санкции – от CAATSA до так называемого "акта Магнитского".

Также авторы инициативы предложили создать в Белом доме санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами. Также в законопроекте предлагается "отыскать активы Владимира Путина и признать Москву "спонсором терроризма".

Кроме того, сенаторы призвали президента США Дональда Трампа противодействовать вмешательству со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США.

Помимо этого, в документе предлагается публично призвать российские власти вернуть Крым Украине и "отказаться от поддержки насилия на востоке Украины".