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Экономика

15 августа, 11:02

Курс доллара на торгах вырос до 66,5 рубля

экономика деньги

Фото: depositphotos/sabphoto

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи составил 66,5 рубля. Это на 16 копеек больше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

Курс евро опустился на четыре копейки и достиг отметки 75,25 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,4 процента, до отметки в 2272,63 пункта.

Индекс РТС показал падение на 0,2 процента, до 1080,32 пункта.

Ранее Банк России понизил официальный курс доллара на 15 августа до 66,7535 рубля. Это на 1,4699 рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 1,4194 рубля – до 76,2325 рубля.

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