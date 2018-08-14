Вслед за валютой. Эксперты подсчитали, насколько подорожают авиабилеты

Билеты на международные авиарейсы со среды подорожают из-за резкого падения курса рубля относительно доллара и евро. Портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько резко изменятся цены и ждать ли в ближайшее время увеличения спроса на авиабилеты.

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"Сейчас курс доллара вырос на 7%, курс евро вырос на 5,5%. Стоимость авиабилетов вырастет примерно на 5–6%, в точности с тем, как изменился курс IATA по евро и доллару на следующую неделю", – отметил PR-менеджер Biletix Григорий Луговой. Он отметил, что по статистике билетного агентства, наблюдается линейная зависимость между курсом и стоимостью авиабилетов по международным направлениям.

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы, поскольку все расчеты осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ и изменяется каждую неделю с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду. Курс IATA для доллара со среды составит 68,5 рубля (плюс 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 рублей (плюс 6,1%).



Представитель агентства отметил повышение спроса на билеты: по международным направлениям рост составил 31%. "При этом внутренних направлений ажиотаж не затронул. 31% – это большой скачок, это указывает на то, что люди действительно заинтересовались, начали заранее бронировать авиабилеты", – считает Луговой.

Авиабилеты могут подорожать в ближайшее время



"С завтрашнего дня авиабилеты подорожают из-за изменения курса валют, который за неделю предыдущую вырос, если говорить о курсе евро, на 4,5 рубля – до 73,5", – отметил представитель отдела по связям с общественностью Tutu.ru Тимур Юсупов. Подорожание, по его словам, составит 4,5 рубля на каждый евро, или на каждые 100 евро стоимости авиабилета цена вырастет на 450 рублей.

"Международные системы бронирования чаще всего отдают в Россию цены именно в евро, номинируют европейские перевозчики свои цены в евро, поэтому мы отталкиваемся от этого. В случае с трансатлантическими перелетами: билет в США стоит порядка 24–25 тысяч, завтра он будет стоит 26,5-27. Это повышение где-то на 6-7% всего, при этом сумма достаточно видная и для кого-то, возможно, существенная", – рассуждает собеседник портала Москва 24.

При этом он отметил, что повышенного спроса на бронирование билетов не наблюдается. "В этот раз, в отличие от апреля, когда говорили об изменении курса, сейчас такой динамики нет: пользователи не активизировались и не стали скупать повышенно билеты", – рассказал Юсупов.



"Сейчас изменения спроса практически не видим. Можно предположить, что на следующей неделе, после того, как стоимость вырастет, спрос несколько упадет. Но по опыту прошлого изменения курса, в итоге он в течение недели-двух нормализуется и приходит к тем же показателям, на которых он был до этого", – сказал представитель Tutu.ru.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Он посоветовал тем, кто уже точно запланировал поездку, выкупить билеты в ближайшее время. "Повышение не такое, чтобы судорожно планировать новые отпуска и искать билеты новые: будут акции, распродажи, и на них, вероятнее всего, билеты будут дешевле. Поэтому если даты не сильно далекие, то лучше купить сегодня и не ждать, когда цены вырастут", – пояснил Юсупов.



Директор по внешним коммуникациям Aviasales.ru Янис Дзенис не усматривает линейную зависимость между курсом рубля и спросом на авиабилеты.

"Мы обычно в дни, когда IATA пересматривает курс, и цена на билеты со вторника на среду может меняться, видим повышенный интерес к бронированию. Но это связано не исключительно с тем, что все находятся в легкой панике. Со вчера на сегодня количество запросов увеличилось на 8%, но в полной мере связывать это с тем, что люди в ужасе бронируют хоть какие-нибудь билеты, нельзя, просто потому, что выходные сменила рабочая неделя, и люди от грядок перешли обратно к городским делам и планируют свой отпуск", – заключил Дзенис.

Евгения Маркова