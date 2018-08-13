Туроператоры предсказали рост цен на отдых в Турции на 5%

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Цены на путевки в Турцию могут вырасти для россиян из-за роста курса доллара, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как пояснили специалисты, туры не будут дешеветь, поскольку все расчеты идут в долларах, а иностранная валюта выросла в цене. "Туроператоры ожидают, что цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на пять процентов дороже нынешних", – сказано в сообщении ассоциации со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной.
Причиной роста цен также может стать падение курса турецкой лиры, она потеряла 40 процентов своей стоимости по отношению к доллару. В августе валюта подешевела еще на 14 процентов – до 6,47 лиры за доллар – исторического минимума.
Эти обстоятельства отразятся на многих отельерах, выплачивающих валютные кредиты и рассчитывающихся в долларах за топливо, бытовую химию и другие статьи расходов.
Загрузка гостиниц в межсезонье может снизиться. После октября в отелях растет доля внутренних туристов, оплачивающих услуги в местной валюте, менее выгодной для бизнесменов. Покупательная способность местного населения снизилась и в этом сезоне отели могут остаться недозагруженными.
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