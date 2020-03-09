Саудовская компания снижает цены на нефть для ослабления позиции РФ – СМИ

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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы захватить российский сегмент рынка, сообщает The Wall Street Journal.

С помощью падения стоимости "черного золота" компания добивается ослабление позиций России на мировом рынке, считают в издании. В настоящий момент складывается удачная обстановка для такого развития событий, добавили там.

Это связано с провалом переговоров стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти. После этого началось стремительное падение цен на "черное золото", которое сравнивают с ситуацией 1991 года после завершения войны в Персидском заливе.

Неудачное завершение переговоров резко отразилось на нефтяном рынке. Уже 7 марта цена на "черное золото" упала ниже 46 долларов за баррель впервые с 2017 года.

За этим последовала информация, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле. Это в свою очередь еще больше сбило цены.

В ночь на 9 марта стоимость нефти марки Brent опустилась до 33,94 доллара за баррель, а фьючерсы WTI остановились на отметке в 32,48 доллара. В последний раз цены находились на таком уровне в феврале 2016 года.

Сейчас стоимость Brent составляет 32,28 доллара, а WTI – 28,33 доллара за баррель.