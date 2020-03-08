Эр-Рияд увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

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Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом Эр-Рияд намерен вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами, входящими в ОПЕК, передает РИА Новости.

По некоторым данным, в Саудовской Аравии могут повысить добычу нефти и до 12 миллионов баррелей в сутки. В марте же этот показатель был установлен на уровне 9,7 миллиона в день. Отмечается, что подобный скачок может привести к хаосу на рынках на фоне вспышки коронавируса.

Заседание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) прошло в Вене 5 марта. Его участники обсудили рекомендацию комитета ОПЕК+ в отношении сокращения добычи нефти на фоне падения ее рыночного спроса.

Причиной такого процесса стала эпидемия коронавируса, который распространяется по планете. Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась.