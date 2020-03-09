Аналитик Fitch предупредил об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

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Падение цен на нефть грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
По его словам, вряд ли Москва рассчитывала на обвал цен до почти 30 долларов. Эксперт предположил, что это "неприятный сюрприз" – в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки.
"Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя – при цене 30 долларов России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", – цитирует его РИА Новости.
Цены на нефть упали на более чем 30 процентов после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки. Москва предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
В ночь на 9 марта фьючерсы марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года. Они опустились до 32,28 доллара за баррель. Фьючерсы WTI в последний раз дошли до 28,33 доллара за баррель.
Это повлияло и на ситуацию с валютами. Доллар вырос почти до 74 рублей, а евро – до более чем 84 рублей. Выше 70 рублей американская валюта поднималась в последний раз в сентябре 2018 года.
Министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за падения цен на нефть. В то же время ЦБ РФ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в течение 30 дней. Вопрос с возобновлением операций будут решать с учетом обстановки в течение марта.
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